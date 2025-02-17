Ажиотаж вокруг рейса на север области постепенно спал.

Рейс по маршруту Омск – Усть-Ишим будет совершаться раз в неделю вместо трех, как было ранее, сообщили в областном Минтрансе. Как заявили в ведомстве, ажиотаж вокруг рейса постепенно снизился.

– С начала года воспользовался 41 человек. По мнению менеджеров Омского аэропорта, тенденция может быть связана со спадом ажиотажа вокруг запуска рейса и улучшением дорожной инфраструктуры, ведущей на север области. Опираясь на запрос от пассажиров, сейчас рейсы в Усть-Ишим выполняются раз в неделю, – отметили в Минтрансе.

В расписании Омского аэропорта указано, что ближайший рейс до Усть-Ишима состоится в среду, 19 февраля.

Полеты на север области возобновились после длительного перерыва в августе 2024 года. Рейс обслуживает авиакомпания «Аэропром» из Красноярска, полеты совершают на советском планере Ан-2. За три первых месяца самолетом воспользовались более 400 человек. В начале 2025 года у перевозчика возникли проблемы с оформлением документов, рейсы стали постоянно отменяться, в том числе по причине нелетной погоды.