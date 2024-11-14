Билет на Ан-2 стоит менее трех тысяч рублей, а длительность полета составляет чуть более двух часов.

Более 400 жителей Омской области уже воспользовались авиарейсом Омск – Усть-Ишим, сообщили в региональном Минтрансе. Самолет по этому маршруту начал летать ровно три месяца назад, 14 августа.

– С 14 августа начаты полеты по авиарейсу Омск – Усть-Ишим. За квартал авиарейсом воспользовались 404 человека, – отметили в ведомстве.

Перевозкой на этом маршруте занимается красноярская компания «Аэропром». Полеты осуществляются по понедельникам, средам и пятницам. Путь до севера области самолет Ан-2 преодолевает за 2 часа 15 минут. Стоимость билета в одну сторону – всего 2741 рубль.