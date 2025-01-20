Омск-Информ
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·Общество

Самолет не смог вылететь по причине неблагоприятных метеоусловий.

Авиакомпания «Аэропром» отменила сегодняшний рейс из Омска в Усть-Ишим. После некоторого перерыва он вернулся в расписание Омского аэропорта, однако вылет не состоялся из-за погоды.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе аэропорта, метеоусловия на воздушной трассе Омск – Усть-Ишим не позволили совершить рейс. Он был отменен. Следующий вылет запланирован на среду, 22 января.

·Общество

Самолет не смог вылететь по причине неблагоприятных метеоусловий.

Авиакомпания «Аэропром» отменила сегодняшний рейс из Омска в Усть-Ишим. После некоторого перерыва он вернулся в расписание Омского аэропорта, однако вылет не состоялся из-за погоды.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе аэропорта, метеоусловия на воздушной трассе Омск – Усть-Ишим не позволили совершить рейс. Он был отменен. Следующий вылет запланирован на среду, 22 января.