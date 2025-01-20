Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Первый после некоторого перерыва вылет на север области задержали.

Сегодня, 20 января, в расписание Омского аэропорта вернулся рейс до Усть-Ишима. Полеты в самый северный райцентр Омской области временно приостанавливались из-за того, что перевозчик, компания «Аэропром», не подал необходимые документы. Сейчас все формальности улажены.

Рейсы, как и раньше, будут совершаться на самолетах Ан-2 три раза в неделю. Вылет из Омска – в 10 часов утра. Сегодняшний рейс, впрочем, был задержан на полчаса.

·Отдых и туризм

Первый после некоторого перерыва вылет на север области задержали.

Сегодня, 20 января, в расписание Омского аэропорта вернулся рейс до Усть-Ишима. Полеты в самый северный райцентр Омской области временно приостанавливались из-за того, что перевозчик, компания «Аэропром», не подал необходимые документы. Сейчас все формальности улажены.

Рейсы, как и раньше, будут совершаться на самолетах Ан-2 три раза в неделю. Вылет из Омска – в 10 часов утра. Сегодняшний рейс, впрочем, был задержан на полчаса.