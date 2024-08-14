Омск-Информ
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·Общество

Рейс не летал с середины 1990-х годов. 

Сегодня, 14 августа, из Омска отправился первый авиарейс в Усть-Ишим. Маршрут выполняет самолет Ан-2, рассчитанный на 9 человек. Билеты начали продаваться с 8 августа. По словам губернатора Виталия Хоценко, жители северных районов просили вернуть этот маршрут в прошлом году. 

  – Вопрос о возрождении авиарейса поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно – трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10.00 часов из Омска и в 14.00 часов из Усть-Ишима, – отметил Хоценко.

Рейс до Усть-Ишима отменили в 1990-х годах. 

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·Общество

Рейс не летал с середины 1990-х годов. 

Сегодня, 14 августа, из Омска отправился первый авиарейс в Усть-Ишим. Маршрут выполняет самолет Ан-2, рассчитанный на 9 человек. Билеты начали продаваться с 8 августа. По словам губернатора Виталия Хоценко, жители северных районов просили вернуть этот маршрут в прошлом году. 

  – Вопрос о возрождении авиарейса поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно – трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10.00 часов из Омска и в 14.00 часов из Усть-Ишима, – отметил Хоценко.

Рейс до Усть-Ишима отменили в 1990-х годах. 

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