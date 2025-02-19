Директор «Аэропрома» ведет переговоры с региональным Минтрансом. Не исключено, что омичи еще слетают на север региона.

Глава компании «Аэропром» Юрий Афанасьев рассказал о причинах отказа компании от рейса Омск – Усть-Ишим, запущенного 14 августа прошлого года. Ранее Минтранс сообщил, что перевозчик подал в ведомство соответствующее заявление.

Триггером для отмены направления стало объявление Минтранса сократить перелеты до одного раза в неделю. Это сделало маршрут невыгодным для перевозчика.

– К отмене выполнения перелетов нас сподвиг Минтранс, поставив перед фактом, что мы будем выполнять перелеты один раз в неделю. Напомню, что у нас тариф сформирован из расчета выполнения рейсов 3 раза в неделю, – цитирует Афанасьева РБК Омск. – Нам экономически невыгодно выполнять, по сути, 4 перелета в месяц.

При пересчете тарифа на перевозки раз в неделю неотвратимо вырастут цены на билеты и компенсация из областного бюджета.

– Один из аргументов Минтранса в пользу сокращения частоты – это маленькая загрузка, – заявил директор «Аэропрома». – В министерстве считают, что рейс не сильно востребован. Да, с этим можно отчасти согласиться, но сами понимаете, что были январские праздники, люди меньше летали. Но сейчас загрузка потихоньку увеличивалась. Хотя сложно сказать, стали бы самолеты снова летать с полной загрузкой или нет.

В компании готовы вернуться к полетам в Усть-Ишим, но для этого перевозчик просит у Минтранса оставить трехдневную частоту перелетов хотя бы на какой-то срок.