Бороться с любителями бесплатно проехать в транспорте проще, когда оплатить поездку можно только картой.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что городские власти намерены развивать безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Официально заявляется, что возможность расплатиться «живыми» деньгами сохранится, но, учитывая, что ими рассчитываются всего 6,7 % пасссажиров, тренд понятен – Омск стремительно движется в сторону полностью безналичной системы. Это удобно, быстро, прозрачно и позволяет эффективно бороться с «зайцами».

– Налицо снижение количества пассажиров, уклоняющихся от оплаты проезда. В данном направлении положительная динамика складывается из внедрения большого числа бесконтактных способов оплаты проезда и эффективной работы службы контролеров, работающих на муниципальных маршрутах, – заявил омский мэр.

Фраза об эффективности работы контролеров спорная. Вот цифры самой мэрии: за январь проверили 1500 автобусов и выявили 150 безбилетников. Сколько их проехало по факту, никто не знает: в Омске сотни автобусов, и каждый из них совершает десяток рейсов в день. А вот развитие системы безналичной оплаты проезда действительно оказывает влияние на «зайцев». Когда расплатиться за проезд можно быстро и удобно, а штраф существенный, рисковать ради экономии 35–40 рублей мало кто станет. В Омске он составляет от 300 до 1000 рублей при первом нарушении и от 1500 до 2000 – при повторном. Суммы не маленькие, и проще оплатить проезд.

В Москве с безбилетниками борются гораздо эффективнее, чем в Омске: там полностью безналичная система оплаты проезда, а в наземный транспорт можно попасть только через переднюю дверь, приложив карту к терминалу. Проехать «зайцем» в метро шансов еще меньше. Штраф за безбилетный проезд там 2000 рублей. И это работает.

У нас повторить данный сценарий вряд ли получится. На это есть ряд причин, и главная – нехватка водителей для общественного транспорта. Автобусов и троллейбусов закупили достаточно, вот только водить их сегодня некому. В результате на остановках толпятся десятки людей, а затем эта масса набивается в салон автобуса. В этих условиях осуществлять посадку-высадку пассажиров через переднюю дверь для оплаты картой в терминале не получится априори. А если открыть другие двери, «зайцы» тут окажутся в салоне.

Со временем ответственные за развитие общественного транспорта чиновники и руководители транспортных предприятий постепенно решат проблему с водителями (их дефицит сократился уже в два раза), и автобусов на омских улицах станет больше. Только вот бороться с «зайцами» по московскому сценарию омские власти вряд ли станут: инфраструктурные и климатические условия в Сибири совершенно иные. Вход в автобус и выход из него сугубо через переднюю дверь должны быть удобны пассажирам. Иначе они просто не будут пользоваться общественным транспортом. Ради борьбы с «зайцами» создавать сложности подавляющему большинству честных пассажиров никто не станет.

Безбилетники у нас все равно останутся (в Москве они тоже есть, просто в массе их ничтожно мало), и не борьба с ними станет фактором перехода на полностью безналичную форму оплату проезда. Скорее, это случится благодаря технологическому развитию самой этой системы: картой платить дешевле, удобнее и выгоднее, а терминалы, которые «съедают» лишние поездки, постепенно доведут до ума.

В той же Москве уже больше пяти лет нельзя оплатить проезд наличными деньгами. Банковские карты, различные приложения, популярная у жителей столицы карта «Тройка» – способов рассчитаться за проезд множество. В отличие от Омска, купить «Тройку» можно практически везде: в кассах и автоматах метрополитена, Московского центрального кольца, в автоматизированных киосках «Мосгортранса» и других местах, в том числе в салонах сотовой связи. Способов ее пополнения еще больше – кассы, терминалы, сайты, приложения. Омск в этом плане пока сильно отстает, но пассажиры все равно голосуют рублем за безнал. И это уже не остановить.