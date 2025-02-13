Для этого они проверили свыше 1500 транспортных средств.

За январь контролеры АО «Пассажирское предприятие № 8» выявили 150 безбилетных пассажиров, сообщили в департаменте транспорта омской мэрии. Сотрудники проверили свыше 1500 автобусов, рейды проводились каждый день.

– В ходе контрольных мероприятий, которые осуществляются на ежедневной основе, только за январь 2025 года было проверено свыше полутора тысяч транспортных средств. В результате на 150 пассажиров, не оплативших проезд в автобусах, были составлены соответствующие акты, – отметил замдиректора департамента транспорта Сергей Фальковский.

Пассажиров, которые своевременно не оплатили проезд, выводят из салона и составляют акт. Штрафы для «зайцев» составляют от 300 до 1000 рублей при первом нарушении и от 1500 до 2000 – при повторном.

Отметим, что в 2024 году контроллеры ПП № 8 проверили свыше 21 тыс. городских автобусов и составлено 1800 актов о правонарушениях.