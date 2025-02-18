Власти Омска исключили отмену наличного расчета в общественном транспорте.

В Омске не планируют убирать наличный проезд в общественном транспорте, сообщила «Омск-информу» пресс-секретарь мэра Галина Назарова. Ранее глава города Сергей Шелест привел данные, что в 2025 году наличный расчет для оплаты проезда в общественном транспорте используют всего 6,7 % пассажиров. Львиная доля омичей использует банковские карты и другие безналичные способы.

– Нет, этот вариант абсолютно не рассматривается. Люди должны иметь возможность оплачивать проезд любым удобным для них способом, – отметила Назарова.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе департамента транспорта.

С 1 февраля за наличный расчет было куплено 266 тыс. билетов, при помощи банковских карт обилетились 1 млн 652 тыс. пассажиров. Это свидетельствует об удобстве и доступности безналичных систем оплаты для пассажиров. Городские власти намерены и дальше развивать системы безналичной оплаты проезда. Это касается не только покупки терминалов и валидаторов, но и модернизации их программного обеспечения.