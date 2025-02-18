Власти города намерены развивать систему безналичной оплаты проезда. Валидаторов закупят еще больше.

Проезд в общественном транспорте львиная доля омичей оплачивает безналично. Рассчитываются деньгами всего 6,7 % пассажиров, сообщил мэр города Сергей Шелест. Чиновник привел данные с начала 2025 года.

– Подавляющее число пассажиров (77 % от общего количества) используют безналичные способы оплаты проезда: банковские карты, электронные проездные «Омка» и NFC-таблички с QR-кодами. Около 16 % пассажиров пользуются правом льготного проезда по карте министерства труда и социального развития Омской области. И только 6,7 % пассажиров производят оплату проезда наличными денежными средствами, – отметил градоначальник.

С 1 февраля за наличный расчет было куплено 266 тыс. билетов, при помощи банковских карт обилетились 1 млн 652 тыс. пассажиров. Это объективно свидетельствует об удобстве и доступности безналичных систем оплаты для пассажиров.

– Кроме этого, налицо снижение количества пассажиров, уклоняющихся от оплаты проезда. В данном направлении положительная динамика складывается из внедрения большого числа бесконтактных способов оплаты проезда и эффективной работы службы контролеров, работающих на муниципальных маршрутах, – заявил мэр.

Городские власти намерены и дальше развивать системы безналичной оплаты проезда. Это касается не только покупки терминалов и валидаторов, но и модернизации их программного обеспечения. Сегодня омичи жалуются на списание лишних денег валидаторами.

Полностью убирать наличную оплату проезда в Омске не планируют, так как это противоречит законодательству: у пассажира должна быть возможность заплатить за билет любым удобным ему способом.