Омск-Информ
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·Общество

По сравнению с прошлым годом объемы вывоза снега увеличились более чем вдвое.
Омичи стали чаще пользоваться бесплатными талонами на вывоз снега, сообщил РИА «Омск-информ» первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
– Мы можем это отслеживать по приемке на снежных свалках. В прошлом году на 18 февраля по талонам омичи вывезли порядка 11 тыс. куб. м снега, а в этом – порядка 26 тыс. куб. м, – отметил Горчаков.
Бороться с весенним подтоплением частного сектора должны сами хозяева домов, убирая снег с придомовой территории. Бесплатные талоны на вывоз снега можно взять в администрации округа.
·Общество

По сравнению с прошлым годом объемы вывоза снега увеличились более чем вдвое.
Омичи стали чаще пользоваться бесплатными талонами на вывоз снега, сообщил РИА «Омск-информ» первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
– Мы можем это отслеживать по приемке на снежных свалках. В прошлом году на 18 февраля по талонам омичи вывезли порядка 11 тыс. куб. м снега, а в этом – порядка 26 тыс. куб. м, – отметил Горчаков.
Бороться с весенним подтоплением частного сектора должны сами хозяева домов, убирая снег с придомовой территории. Бесплатные талоны на вывоз снега можно взять в администрации округа.