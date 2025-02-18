Районные организации рассчитались за старые долги.

По данным на 1 января 2025 года, районные теплоснабжающие организации оплатили счета за газ на 111 %. В прошлом году компании полностью заплатили по текущим счетам, а также частично погасили старые задолженности.

28 из 32 районных организаций заплатили за газ. При этом еще четыре компании имеют задолженность, но опережают график ее погашения.

«Газпром межрегионгаз Омск» принял меры, чтобы добиться оплаченных счетов. Поставщик топлива каждый месяц проверял платежи, обращался в суд с исками и взаимодействовал с администрациями районов. Кроме того, предприятие инициировало выделение субсидий из регионального бюджета, чтобы долги за газ были погашены.

– В настоящее время с теплоснабжающими организациями мы проводим работу по актуализации планов сокращения и погашения просроченной задолженности за газ в 2025 году, – объяснил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Добавим, что поставщик газа также участвовал в штабах по газификации региона и заседаниях Межведомственной комиссии при правительстве Омской области. Ее создали, чтобы решить вопросы долгов коммунальных организаций за газ.