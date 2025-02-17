Именно столько нагрудных знаков в виде восьмиконечных звезд и нагрудных значков в виде стилизованного флага заказала администрация города.

В ближайшее время почетными гражданами Омска станут 50 человек. Это следует из заказа городской администрации, размещенного на портале госзакупок. Мэрия ищет подрядчика, который изготовит атрибуты «Почетный гражданин города Омска»: в заявке указаны 50 нагрудных знаков в виде восьмиконечных звезд и 50 нагрудных значков в виде стилизованного флага.

Атрибуты должны быть выполнены из латуни и покрыты цветной эмалью. Готовые изделия необходимо поместить в картонные и пластиковые футляры. Подрядчика власти рассчитывают определить до конца февраля. На выполнение заказа у него будет месяц.

Ранее сообщалось, что почетными гражданами станут 38 участников Великой Отечественной войны, ныне живущих в Омске. Кто остальные 12, претендующих на почетное звание, неизвестно.