Омск-Информ
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·Общество

После того как директору УДХБ внесли представление, мэр города решил лично проверить качество уборки.

Городская прокуратура выявила многочисленные факты некачественной уборки снега в Омске. По результатам проверки было внесено представление БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антону Глебову. Надзорное ведомство призвало городские власти активизировать работы по уборке улиц и дорог.

– Установлены многочисленные факты ненадлежащей очистки дорог от снега, наличия снежных валов, сужающих проезжую часть, скользкости на проезжей части. На некоторых остановках общественного транспорта, посадочных площадках и подъездах к остановкам имеются снежный накат и скользкость, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, – говорится в сообщении прокуратуры.

На ситуацию отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он заявил, что в минувшие выходные с улиц и дорог города вывезли около 8 тыс. куб. м снега. На этой неделе он планирует лично посмотреть, как организована эта работа.

·Общество

После того как директору УДХБ внесли представление, мэр города решил лично проверить качество уборки.

Городская прокуратура выявила многочисленные факты некачественной уборки снега в Омске. По результатам проверки было внесено представление БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антону Глебову. Надзорное ведомство призвало городские власти активизировать работы по уборке улиц и дорог.

– Установлены многочисленные факты ненадлежащей очистки дорог от снега, наличия снежных валов, сужающих проезжую часть, скользкости на проезжей части. На некоторых остановках общественного транспорта, посадочных площадках и подъездах к остановкам имеются снежный накат и скользкость, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, – говорится в сообщении прокуратуры.

На ситуацию отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он заявил, что в минувшие выходные с улиц и дорог города вывезли около 8 тыс. куб. м снега. На этой неделе он планирует лично посмотреть, как организована эта работа.