После того как директору УДХБ внесли представление, мэр города решил лично проверить качество уборки.

Городская прокуратура выявила многочисленные факты некачественной уборки снега в Омске. По результатам проверки было внесено представление БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антону Глебову. Надзорное ведомство призвало городские власти активизировать работы по уборке улиц и дорог.

– Установлены многочисленные факты ненадлежащей очистки дорог от снега, наличия снежных валов, сужающих проезжую часть, скользкости на проезжей части. На некоторых остановках общественного транспорта, посадочных площадках и подъездах к остановкам имеются снежный накат и скользкость, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, – говорится в сообщении прокуратуры.

На ситуацию отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он заявил, что в минувшие выходные с улиц и дорог города вывезли около 8 тыс. куб. м снега. На этой неделе он планирует лично посмотреть, как организована эта работа.