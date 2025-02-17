Перед трагедией товарищи распивали спиртное и ссорились.

Омские полицейские задержали жителя Кировского округа Омска по подозрению в совершении тяжкого преступления. Накануне в больницу 58-летний омич с колото-резаными ранами. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Сотрудники уголовного розыска установили: мужчина распивал спиртные напитки вместе с приятелями у 37-летнего соседа в доме на улице Рокоссовского. Вскоре все гости ушли, а между потерпевшим и хозяином возник словесный конфликт.

Ссора продолжилась на улице: очевидцами стали все те же приятели, которые еще не успели разойтись. На их глазах хозяин квартиры кухонным ножом нанес несколько ударов гостю и ушел. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника у него дома и изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и причинение вреда здоровью.

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Омичу грозит до 10 лет тюрьмы.