В этом году проводы зимы состоятся 2 марта.

Через две недели, 2 марта, омичи будут праздновать Масленицу. В этом году основные гуляния пройдут в городских парках, сообщил мэр Сергей Шелест.

Так, в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ для омичей готовят выступления творческих коллективов, активности для детей и взрослых, горячие блины и сувениры.

– Кульминацией праздника станет сжигание чучела Зимы – с соблюдением всех требований пожарной безопасности и под строгим контролем организаторов, – отметил мэр.

В Советском парке гостей праздника ждет театрализованное представление и концерт народного вокального ансамбля. Для любителей активного отдыха организуют площадки для игр, состязаний и эстафет, а также проведут традиционные конкурсы: поедание блинов, бой мешками, ходьба на ходулях, метание валенка и т. д.

Проводы зимы начнутся в 12:00 и продлятся 5–6 часов.