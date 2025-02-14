Пробежать нужно любую дистанцию не менее 5 километров.

С 17 по 23 февраля 2025 года по всей стране пройдет Всероссийский онлайн-забег «Февральский бросок: забег защитников». Это масштабное спортивное событие, организованное Всероссийским комитетом поддержки Путина под руководством Романа Путина, приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Как сообщают организаторы мероприятия, принять участие в забеге могут жители любого региона, независимо от уровня физической подготовки и географического положения. Формат максимально гибкий: участники самостоятельно выбирают маршрут и расстояние исходя из своих возможностей. Единственное условие – нужно преодолеть дистанцию не менее 5 километров.

Результат своей пробежки нужно зафиксировать с помощью фитнес-приложения или трекера, а затем передать данные организаторам через личный кабинет на официальном сайте мероприятия.

Каждому участнику, преодолевшему заявленную дистанцию и подтвердившему свое участие, будет вручена памятная медаль – символ личной победы и вклад в развитие массового спорта в стране. Награды отправят почтой, чтобы обеспечить доступность для бегунов из любого уголка России.

«Февральский бросок: забег защитников» – это шанс испытать себя, улучшить физическую форму и стать частью масштабного события, посвященного российским традициям и ценностям. Организаторы убеждены, что такие инициативы способствуют популяризации здорового образа жизни и укрепляют социальные связи между жителями разных регионов.

Регистрация на забег уже открыта. Пройти ее можно по адресу.