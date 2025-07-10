Гигантскую дистанцию Иван Давыдов рассчитывает преодолеть за три недели.

Омский ультрамарафонец Иван Давыдов готовится к новому экстремальному забегу. Он намерен в одиночку осилить расстояние в 1200 км. Благотворительное путешествие начнется в Кызыле 21 июля в республике Тыва и завершится у Карагемского прорыва, на Алтае.

Как рассказал «Омск-информу» спортсмен, все снаряжение вместится в 32-литровый рюкзак. Местность частично знакома омскому эстремалу.

– Часть дистанции проходит рядом с границей с Монголией, по территории заповедника «Убсунурская котловина». В 2021 году уже бегал по территории Тывы, и ее культура и традиции мне вполне знакомы. Первые три дня – асфальт, а дальше – грунтовки и тропы, – отметил Иван Давыдов.

В забеге будут присутствовать такие природные зоны, как пустыни, а также снежные горные вершины Монгун-Тайга и Белуха.

В день ультрамарафонец планирует преодолевать по 40-60 км. В условиях он неприхотлив: питаться намерен местной кухней, спать там, где приютят. Впрочем, условия не всегда аскетичные: по пути Иван Давыдов думает посетить культурные мероприятия и святые места.

Чтобы выдержать дистанцию, спортсмен набирает 7-8 кг. По пути следования он ищет природные источники энергии.

– Возьму запас питания в Кызыле, а дальше буду искать классические источники энергии: сгущенку, сыры, сухофрукты, сушеное мясо, мед, лепешки, пастилу,– поделился ультрамарафонец.

Основным секретом забега Иван Давыдов считает хорошую закалку и снаряжение, ведь двигаться придется по труднопроходимым местам и в не самых лучших погодных условиях. Забег рассчитан на 16-20 дней.

Отметим, что Иван Давыдов бегает экстремальные дистанции с 2018 года. Началось все с Алтая. В 2021 году омич пробежал по Саянскому кольцу и по Кавказу.