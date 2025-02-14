Архитекторы считают, что элитный жилой комплекс в этой локации не самый прибыльный вариант. Есть проект получше.

Председатель Омского регионального отделения Союза архитекторов России Андрей Седачев рассказал «Омск-информу» об альтернативе застройки территории ТЭЦ-1 в исторической части города элитными высотками.

Ранее редакция сообщала о новой попытке компании «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко и его отцу, строителю Александру Антропенко, возвести в этой локации жилье. Проект, разработанный архитектурное бюро ASADOV, предполагает дома повышенной этажности на стрелке Оми и Иртыша. Но в свежей версии этой инвестиционной эпопеи архитектурное сообщество Омска вышло на горсовет с просьбой помочь лоббировать реставрацию здания ТЭЦ-1. И изменить назначение земельного участка на этой территории, чтобы уберечь исторический центр от застройки. В качестве замены жилью архитекторы предложили возвести общественно-деловой центр с панорамным видом на Иртыш.

Однако есть и другой проект, с которым намерены выйти к инвестору специалисты. Как уточнил редакции Андрей Седачев, архитекторы намерены предложить известному строителю Александру Антропенко возвести культурный центр вместо жилья.

- Мы хотели предложить руку помощи с точки зрения формирования бизнес-модели этой локации. Более того в России есть готовые бизнес-модели. У нас в городе нет ни одного культурного центра, хотя очень богатая творческая среда: художники, актеры, музыканты. Им нигде показывать свои творческие возможности. Концертного зала явно недостаточно, - заявил Седачев «Омск-информу». - Мы хотели бы встретиться с застройщиков и обсудить с ним идею создания культурного центра. Ведь жилье – это разовая акция. Культурный центр – бизнес навсегда, который может принести кратно больше прибыли.

Пока инвестор не идет на контакт, но общественники намерены все же выйти на него и доказать, что Дом творчества прибыльнее элитного жилого комплекса. Чем закончится эта история, пока не очень понятно.