Парламентарии намереваются обратиться в Минкульт и в мэрию города.

На сегодняшнем комитете по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в городском Совете обсуждалось предложение омского отделения Союза архитекторов России. По мнению этой организации, нужно запретить застройку территории ТЭЦ-1 в историческом центре города, неподалеку от Омской крепости, высотками.

Эту локацию уже несколько лет пытается освоить под возведение жилья ГК «Основа Холдинг», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко. Последний проект представило в прошлом году архитектурное бюро ASADOV. На стрелке Иртыша и Оми планируют возвести квартал, включая здание повышенной этажности, до 25 метров. Идею одобрил региональный архитектурный совет, а вот их муниципальные коллеги «прокатили» инвестора.

Собственно говоря, нынешняя инициатива архитекторов как раз и являлась выжимкой из заседания городского архсовета.

По словам, главы омского отделения Союза архитекторов России Андрея Седачева, проект невозможен к исполнению из-за отсутствия садиков и школ, а также дорожной и инженерной инфраструктуры. И самое главное – на этой территории существует объект культурного наследия – ТЭЦ-1.

– Собственник не предпринял попыток по консервации или реставрации здания. Есть старые чертежи, и восстановить объект не представляет сложности, – привел доводы Седачев.

В связи с этим архитекторы обратились к омским депутатам за помощью, чтобы внести коррективы в правила землепользования и застройки и изменить ныне существующее назначение участков с ИЗ-2 (зона исторической застройки с возможностью размещения жилья средней этажности) на ИЗ-1 (зона исторической застройки). Кроме того, инвестора хотят обязать отреставрировать здание ТЭЦ-1.

В качестве альтернативы жилью, как уже сообщалось, председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин проект общественно-делового центра с панорамным видом на Иртыш.

Депутаты поддержали стремление общественников сохранить историческую застройку. Однако у парламентариев возникли вопросы и к альтернативному проекту.

– На презентации нарисован пешеходный мост. А у нас в этой локации идет загрузка прогулочных теплоходов и катеров. Мост не будет мешать водному транспорту? – уточнил Александр Кузюков.

На что Никита Шалмин заверил, что высоту моста можно скорректировать.

Тогда как Сергей Дроздов эмоционально высказался за инициативу архитекторов.

– Эти веселые картинки – осиновый кол в сердце омича. Все правильно, гимназия № 19 перегружена. Поэтому очевидно, что люди будут каждое утро выезжать в школу, создавая пробки и перегруженность дорог. Строительство жилья на месте старых коммунальных сетей ляжет дополнительной нагрузкой на муниципалитет, – заявил Дроздов. – Здесь будут жить, если захотят мучиться, семьи со средним достатком. И этот поток мы пустим по улицам Ленина и Партизанской. Утром и вечером мы перережем центр города. Как это можно обсуждать в здравом уме и в памяти? Депутатский срок закончится, а жить в Омске всем.

Коллеги согласились с этим и договорились отправить письмо с просьбой внести изменения в правила землепользования и застройки в департамент архитектуры. И обратиться в Минкульт, чтобы заставить инвестора отремонтировать памятник регионального значения, коим является здание ТЭЦ-1.