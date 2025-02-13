Омск-Информ
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·Общество

Декларации мэра и его заместителей в открытом доступе не появятся.

На сайте мэрии Омска опубликованы первые данные о среднемесячной зарплате сотрудников за прошлый год. В частности, директор городского жилищного центра Марина Заборовская получала по 76,9 тыс. рублей, ее заместитель Рада Воинкова – по 58,6 тыс.

До конца апреля обнародуют декларации всего руководящего звена городской администрации. Однако доходы мэра и его заместителей не появятся. С 2022 года высокопоставленным чиновникам разрешили не рассказывать о своих доходах.

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·Общество

Декларации мэра и его заместителей в открытом доступе не появятся.

На сайте мэрии Омска опубликованы первые данные о среднемесячной зарплате сотрудников за прошлый год. В частности, директор городского жилищного центра Марина Заборовская получала по 76,9 тыс. рублей, ее заместитель Рада Воинкова – по 58,6 тыс.

До конца апреля обнародуют декларации всего руководящего звена городской администрации. Однако доходы мэра и его заместителей не появятся. С 2022 года высокопоставленным чиновникам разрешили не рассказывать о своих доходах.

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