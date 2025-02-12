Горожане принесли столько кабачков и тыкв для обитателей учреждения, что зоопарк остановил их прием.

Детский зоопарк на улице Маршала Жукова в Омске остановил ранее объявленный прием кабачков и тыкв для обитателей учреждения. Их запасы кончились в феврале, и зоопарк попросил омичей о помощи в их пополнении.

– За три дня нас завалили тыквами и кабачками «для капибар». Нам уже хватит! То, что привозят по осени, обычно кончается в феврале. В расчетное время мы и на этот раз уложились, но сейчас уже и продукция долго не пролежит – весна скоро, и такое количество мы быстро не употребим. Спасибо, спасибо всем! Но, правда, больше нам не надо! – говорится в сообщении зоопарка.

Лакомствам рады не только капибары. Журавли, павлины и сурикаты с удовольствием ковыряются в такой интересной еде, а лебеди и другие пернатые получают ее в натертом виде. Так что свежих витаминов всем хватит.