Омск-Информ
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·Общество

Работники зверинца просят омичей помочь кабачками и тыквами.

Сотрудники Детского экоцентра рассказали, что у капибар закончились запасы кабачков и тыкв, которыми поделились с ними осенью горожане. Животные остались без привычного лакомства, с удивлением разглядывая капусту и салат. Работники зверинца вновь попросили омичей снабдить капибар кабачками и тыквами.

Животные не голодают, но полюбили эти овощи. И будут рады, если им передадут их в дар.

·Общество

Работники зверинца просят омичей помочь кабачками и тыквами.

Сотрудники Детского экоцентра рассказали, что у капибар закончились запасы кабачков и тыкв, которыми поделились с ними осенью горожане. Животные остались без привычного лакомства, с удивлением разглядывая капусту и салат. Работники зверинца вновь попросили омичей снабдить капибар кабачками и тыквами.

Животные не голодают, но полюбили эти овощи. И будут рады, если им передадут их в дар.