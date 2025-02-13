В Москве прошла международная выставка продуктов питания.

Международная выставка продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2025» завершилась для фабрики мороженого и замороженных полуфабрикатов «СибХолод» чередой побед. Мероприятие проходило в начале февраля в Москве.

Компания вернулась домой с десятью золотыми медалями конкурса «Лучший продукт», подтвердив высокое качество и превосходный вкус своей продукции. Также в копилке компании две серебряных и одна бронзовая награда.

Настоящий фурор произвела коллекция новинок мороженого «СибХолод», ее удостоили наградами разных достоинств. Золотыми медалями отметили сразу восемь позиций торговой марки «ОЕ!»:

вафельный стакан «Медовая слива-черешня»,

трубочка во фруктовой глазури с пюре черной смородины «Ягодная пастила»,

сэндвич в шоколадном печенье с тропическим вкусом «Манго-маракуйя»,

рожок со вкусом кофе и мягкими карамельными кубиками «Латте карамель»,

ведра-пинты «Дерзкая вишня» и «Брауни и карамель»,

двухслойные тортики-рулеты «Ягодная панакота» и «Пудинг карамельно-шоколадный».

Серебряными призерами стали:

ведро «Мокачино-шоколад» ТМ «ОЕ!»,

вафельный стакан «Арахис и карамель» ТМ «ОЕ!».

Бронзовую медаль получил рожок «Брауни шоколад» с кусочками шоколадного бисквита и шоколадной крошкой.

– В этом году «СибХолод» отмечает 25-летний юбилей. И это будет год новых открытий, смелых идей и всплеска эмоций, – рассказал исполнительный директор Константин Чемадуров. – Мороженое – продукт из детства, который делает нас счастливее, дарит моменты радости, позволяет нам праздновать победы и ставить новые цели. Наша команда всегда на шаг впереди в поисках новых вкусов, разработки наших специалистов опережают время. Сегодня мы делаем то, что другие запускают, глядя на наши эксперименты.

Торговая марка «ОЕ!» – это линейка стопроцентных пломбиров и высококачественного сливочного мороженого со щедрым наполнением в виде натуральных ягод, фруктов, орехов, печенья и шоколада. Особо привлекательны большие вафельные стаканы с высокой фигурной шапочкой в форме «зефирки» и рожки с натуральными наполнителями: карамельными кубиками, кусочками бисквита, ягодами и орехами.

Также востребована рынком и любима покупателями категория эскимо. Это уникальные батончики – аналоги популярных шоколадок – «баунти, сникерс, твикс» только в мороженом. С крупными кусочками орехов, топпингами, печеньем под слоем молочного шоколада.

– На выставку мы привезли не только эксклюзивные новинки, но и хиты продаж и получили заслуженные награды, – сказала заместитель руководителя по производству Ирина Творогова. – Это двухслойные ведерки с популярными вкусами и наполнителями с кусочками ягод, орехов, печенья, хрустящие вафельные рожки с кофе и брауни, сэндвич в шоколадном печенье с тропическим вкусом «манго-маракуйя» и трубочку во фруктово-ягодной глазури на основе пюре черной смородины. Уверены, эти новинки понравятся нашим покупателям. В них натуральные ингредиенты, высококачественные наполнители, и, главное, за всеми процессами стоит команда профессионалов с большим стажем.

Компания «СибХолод» сильна не только в сегменте мороженого. Отвечая запросам времени, предприятие сегодня выпускает замороженные полуфабрикаты – пельмени, манты, хинкали и вареники – ручной лепки и изготовленные традиционным промышленным способом.

А также фаршированные блинчики с сочными начинками – мясом, курицей и грибами, с творогом и сгущенным молоком и другими начинками. На вкус блинчики, как домашние. Они двухсторонней обжарки, с красивым рисунком снаружи и очень нежные внутри.

В дни выставки «СибХолод» угощал посетителей как уже полюбившимися хитами, так и новыми разработками. Особое признание и высокую оценку жюри конкурса «Лучший продукт – 2025» получили фаршированные блинчики ТМ «ГОзнакСТ» «С мясом» и «С курицей, грибами и сыром». Они завоевали золото в своей категории.

Участие в «ПРОДЭКСПО-2025» стало для предприятия важным шагом в расширении географии сбыта и укреплении деловых контактов. Фабрика представила свою продукцию наряду с более чем 2000 компаний из 37 стран. Это дало отличную возможность для обмена опытом и поиска новых партнеров.

Но главное, в свой юбилейный год это еще один повод поблагодарить своих покупателей и клиентов за многолетнее сотрудничество, проявленный интерес к новинкам и высокую степень доверия к продукции. Уже скоро новинки появятся в продаже, их можно будет попробовать и оценить по достоинству, ведь «СибХолод» производит продукты для счастливой жизни. И насыщает и охлаждает, дарит эмоции и желание делиться такими моментами с близкими людьми.

vk.com/sibxolod55

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