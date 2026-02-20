«СибХолод» завоевал семь золотых медалей на «Продэкспо-2026»

Омская компания получила семь высших наград конкурса «Лучший продукт» на международной выставке «Продэкспо-2026», представив новые линейки мороженого.

Фото: Пресс-служба компании «СибХолод»

Компания «СибХолод» стала обладателем семи золотых медалей конкурса «Лучший продукт» в рамках международной выставки Продэкспо-2026. Мероприятие прошло в Москве на площадке Крокус Экспо и объединило более 2000 компаний из 37 стран.

Экспертное жюри отметило новинки производителя в двух линейках – обновленной «ОЕ!» и новой FROST'X, ориентированной на молодую аудиторию. Бренд «ОЕ!» позиционируется как мороженое для широкой аудитории и осознанного потребления. В 2026 году ассортимент пополнился новыми вкусами, каждый из которых получил золотую награду.

Фото: Пресс-служба компании «СибХолод»

Среди отмеченных продуктов – вафельные стаканы «Ореховая паста», «Сыр-абрикос-грецкий орех», «Яблочная матча», брикет на вафлях «Сыр-абрикос», двухслойные десерты в пластиковых стаканах «Малиновый крем-чиз» и «Ореховое пралине», а также торт-рулет «Ромовый чизкейк».

Фото: Пресс-служба компании «СибХолод»

При разработке новинок команда компании ориентировалась на потребительские тренды и мировой гастрономический опыт. В частности, вкус «Яблочная матча» сочетает оттенки популярного чая и фруктовую свежесть, а десерт «Сыр-абрикос-грецкий орех» дополняют обжаренный орех и кусочки абрикоса. В производстве используются натуральные ингредиенты.

Фото: Пресс-служба компании «СибХолод»

Отдельной премьерой выставки стала линейка FROST'X, созданная под влиянием стритфуд-культуры. Формат «на ходу», яркие сочетания вкусов и необычные текстуры сделали продукцию одной из самых заметных на стенде компании.

В «СибХолоде» отмечают, что участие в выставке стало подтверждением стабильного качества и важным этапом в расширении ассортимента и развитии партнерских связей. В ближайшее время новинки появятся в фирменных киосках и торговых сетях.

ВК: https://vk.com/sibxolod55