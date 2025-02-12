Корреспондент «Омск-информа» узнал, какие опасения у горожан вызывает появление автобусов с искусственным интеллектом.

На минувшей неделе глава «Омского транспортного союза» Николай Артемьев анонсировал перспективы запуска беспилотных автобусов в городе. В качестве причины для внедрения инновации перевозчик назвал дефицит водителей. Известно, что их планируется сделать на базе уже существующего общественного транспорта. Примерная стоимость оснащения такого автобуса составит порядка 10 млн рублей.

Корреспондент РИА «Омск-информ» узнал у омичей, как они видят реализацию этой идеи. И смогут ли прокатиться в транспорте, зная, что он управляется искусственным интеллектом.

Техника не заменит человека

Пенсионер Виктор с опаской отреагировал на перспективу запуска автобусов без водителей. Он объяснил это нежеланием доверять свою жизнь железу.

– Робот он и есть робот, ну и как можно доверять железу свою жизнь? Что делать, если его могут запросто взломать и управлять кто угодно, откуда угодно, – объяснил мужчина.

Однако омич не исключает, что в скором времени сможет увидеть такие автобусы на улицах.

Похожей точки зрения придерживается другой горожанин, Петр. По его мнению, водитель больше подготовлен к аварийным ситуациям и сможет спасти людей в случае ДТП.

– Что будет делать искусственный интеллект, когда нужно реагировать на что-то? Он не сможет затормозить, если тормоза не справятся, так как сам является техникой. Плюс, хотелось бы понять, кто будет нести ответственность за аварию, в которой участвует машина, – высказался омич.

Боле емко и эмоционально рассуждает омичка Наталья, заявившая, что эта идея еще фантастика и Омску не видать подобных технологий.

– Ну, если какая-нибудь Москва, то может быть, а Омск – нет. У нас улицы не чищены, боже мой, какой интеллект! – поделилась омичка.

В основном горожане внутренне не принимают затеи с искусственным интеллектом вместо водителя, но есть среди респондентов и те, кто готов к такому будущему общественного транспорта. Но при определенных условиях.

Только через 10–15 лет

Так, омич Александр, не пожелавший назвать своей фамилии, считает, что довериться машине – это очень сомнительная идея, так как многие водители личного транспорта ведут себя слишком опасно и некультурно на дорогах.

– В современных условиях с такими участниками движения, которые сейчас существуют, вряд ли вероятно внедрение автобусов без водителей. Если бы у нас была культура вождения, то об этом можно было бы говорить. Но пока не верю в возможность запуска такого транспорта, – рассказал Александр.

Несмотря на это, горожанин верит, что лет через 10–15, если люди станут более организованными и сознательными, такая системи действительно сможет работать.

– Наверное, лет через 10 мы все-таки станем другими, а тем более через 15 лет. В это очень хочется верить, чтобы мы все-таки стали более законопослушными, культурными, – подытожил мужчина.

Вкалывают роботы

А вот представитель IT-сферы Александр со своей профессиональной позиции убежден, что при внедрении беспилотников возникнут сложности с организацией дорожного движения.

– Специалисты, которые серьезно занимаются искусственным интеллектом, говорят, что внедрение искусственного интеллекта в комбайны, сельскохозяйственную технику – это понятно. Потому что на тех территориях, где у тебя поле или лес, машина обучается хорошо. На дороге, в свою очередь, очень много сложных факторов, поэтому это очень опасно, – рассказал мужчина.

Несмотря на то что обучение искусственного интеллекта займет время и потребует серьезных финансовых затрат, в конечном счете для перевозчиков это станет настоящей находкой и позволит исключить человеческий фактор.

– Замена человека машиной – это очень вкусное решение. Не надо будет платить зарплаты. Это сможет уменьшить вред от человеческого фактора. Искусственный интеллект программируемый, а человек натура творческая, в этом вся сложность. Понимаю, что это процесс будущего, которого не избежать, – подытожил Александр.

Таким образом, опрошенные омичи в основном не принимают транспортных инноваций, поскольку привыкли доверять людям, а не технике. В то время как представители IT-сферы осознают, что появления нововведений, скорее всего, не избежать. Понятным остается одно: такие автобусы нужно запускать только после того, как власти разберутся с пробками и сложностями, возникающими при организации дорожного движения без всяких беспилотников. На омских магистралях и без этого достаточно проблем. Так что опасения омичей не беспочвенны: пока городская инфраструктра не готова к появлению автобусов с искусственным интеллектом.