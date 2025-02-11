Китайская нейросеть пользуется большим успехом.

За последний год россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли в 5 раз по сравнению с прошлым январем. А самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek. Он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72 % аудитории DeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26–35 лет (41 %).

В январе число посетителей сайта DeepSeek в 1,8 раза превысило показатели «Шедеврума», который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки, например YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в России значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы – в 5 раз. Сегодня большую часть аудитории нейросетей составляют мужчины (60 % от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями – сервисами, которые позволяют генерировать изображения (51 %). Основная аудитория нейросетей – люди в возрасте 26–35 лет (на них приходится 33 % пользователей), а также 36–45 лет (28 %). На третьем месте абоненты 46–55 лет (20 %).

Также аналитики исследовали, как нейросетями пользуются в разных городах России. По среднему трафику, который тратится на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань.

Омичи подтвердили общероссийскую тенденцию. Наибольшее количество пользователей нейросетей в Омске – около 45 % – обратилось именно к приложению DeepSeek­­. При этом мужчины изучали его на 30 % активнее, чем женщины. Однако если учитывать количество времени, затраченное в нейросетях омичами в целом, то лидируют приложения mistral.ai и 300 ya.ru. А DeepSeek­­ только на третьем месте.

В пресс-службе МегаФона добавили, что в январе 2025 года самыми активными пользователями нейросетей стали жители Красноярского и Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Объем трафика, сгенерированного в этих приложениях, вырос на 63 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. DeepSeek оказался на четвертом месте по популярности. Сервис опередили нейросети: shedevrum.ai, hailuoai.video и giga.chat.

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