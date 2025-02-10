Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Министерство культуры не планирует размещать в аварийных зданиях комплекса никакие учреждения.

Решение о дальнейшей судьбе старого кадетского корпуса на улице Ленина, 26, в центре Омска будет приниматься весной на основании результатов экспертизы зданий, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный Минкульт. До этого ведомство не планирует размещать в аварийных зданиях комплекса никакие учреждения.

Ранее заявлялось о планах перевезти в здания старой «кадетки» целый ряд структур, включая исторический парк «Россия – моя история». Он останется на своем месте в областном экспоцентре на Левобережье. Сейчас структура является подведомственным учреждением регионального Минобра.

·Культура/Афиша

Министерство культуры не планирует размещать в аварийных зданиях комплекса никакие учреждения.

Решение о дальнейшей судьбе старого кадетского корпуса на улице Ленина, 26, в центре Омска будет приниматься весной на основании результатов экспертизы зданий, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный Минкульт. До этого ведомство не планирует размещать в аварийных зданиях комплекса никакие учреждения.

Ранее заявлялось о планах перевезти в здания старой «кадетки» целый ряд структур, включая исторический парк «Россия – моя история». Он останется на своем месте в областном экспоцентре на Левобережье. Сейчас структура является подведомственным учреждением регионального Минобра.