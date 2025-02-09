Горожане продолжают развивать тренд на экзотические имена.
В омском ЗАГСе озвучили самые редкие имена для новорожденных в Омской области. Так, среди девочек редкими именами стали Карина, Нина, Рада, Марта и Леона.
Среди мальчиков встречаются такие редкие имена, как Гордей, Айдар, Кирам, Аблай и Леон.
Самыми популярными в 2025 году стали Ева и Михаил. Имя Ева выбрали для 36 рожденных в 2025 году девочек, Анной назвали 32 новорожденных. По 26 раз девочек называли София, Василиса и Мария.
Среди мальчиков лидируют Михаил (42 мальчика), Матвей (33 ребенка), Александр и Артем (31 малыш) и Иван (29 детей).