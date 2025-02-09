Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Зрителям рассказали о достопримечательностях и о ключевых производствах, определяющих экономику региона.

На телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ» в программе «Точки роста» вышел выпуск, посвященный Омской области.

Пятнадцатиминутное видео рассказывает о брендах региона. В начале фильма показали то, чем гордятся в Омской области: хоккейный клуб «Авангард», нефтезавод, оборонные предприятия и ракету «Ангара».

В выпуске отдельное внимание уделяется любинской сгущенке и швейному предприятию «Простошапка». Кроме того, рассказывается о достопримечательностях города и области.

·Культура/Афиша

Зрителям рассказали о достопримечательностях и о ключевых производствах, определяющих экономику региона.

На телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ» в программе «Точки роста» вышел выпуск, посвященный Омской области.

Пятнадцатиминутное видео рассказывает о брендах региона. В начале фильма показали то, чем гордятся в Омской области: хоккейный клуб «Авангард», нефтезавод, оборонные предприятия и ракету «Ангара».

В выпуске отдельное внимание уделяется любинской сгущенке и швейному предприятию «Простошапка». Кроме того, рассказывается о достопримечательностях города и области.