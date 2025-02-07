Техническое перевооружение станций пройдет до конца 2026 года.

До конца 2026 года в Омске проведут техническое перевооружение с заменой электрофильтров на всех трех ТЭЦ города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минприроды РФ. Станции являются одними из основных загрязнителей атмосферы в городе, отметили в ведомстве.

– Ключевые мероприятия в Омске будут реализованы к концу 2026 года за счет технического перевооружения трех ТЭЦ ТГК-11 с заменой электрофильтров, это один из основных загрязнителей воздуха города, – сообщили в пресс-службе Минприроды.

Накануне Росприроднадзор сообщил о результатах проверки атмосферного воздуха в зоне работы ТЭЦ-5, структурного подразделения ТГК-11. Надзорное ведомство зафиксировало факты выпадения пепла в виде появления «черного снега». Было установлено, что в период растопок котлоагрегатов предприятием в полном объеме не обеспечена очистка выбросов загрязняющих веществ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Рассматривается вопрос о привлечении ТГК-11 к административной ответственности.