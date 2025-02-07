С 1 марта вступают в силу изменения, внесенные в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска.

Вступают в силу поправки, внесенные в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска, они были приняты депутатами Омского городского Совета 17 июля 2024 года. Мэр Омска Сергей Шелест подробно рассказал об этом, так собственники нежилых зданий теперь обязаны убирать снег с прилегающей территории в радиусе 20 метров, ранее это было 10 метров. Для торговых комплексов это расстояние увеличено до 50 метров.

- Если в многоквартирном доме находится организация с крыльцом, собственник должен убирать 10-метровую территорию вдоль фасада, - отметил глава города.

Если рядом есть проезжая часть, в пределах 15 метров от здания собственник тоже отвечает за территорию.