Концентрация растворенного кислорода в реке Омь составляет всего 1 мг на литр воды.

В поверхностных водах реки Омь зафиксирована экстремальная нехватка растворенного кислорода. Специалисты Обь-Иртышского УГМС взяли несколько проб в районе поселка Ростовка и у Калачинска, в этих местах концентрация кислорода составила от 1 до 1,44 мг на литр воды. Это в несколько раз меньше оптимальных значений.

Недостаток кислорода может привести к замору рыбы в реке. На стоячих водоемах (озера, пруды) для этого бурят специальные отверстия, в реке, где есть течение, данная практика не применяется.