Ранее судимый мужчина обвиняется в шести эпизодах уничтожения имущества.

В Ленинском районном суде Омска ведется рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Согласно версии стороны обвинения, в июне прошлого года омич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно проникал в дачные дома садоводческих товариществ «Ветеран» и «Урожай». Поскольку у него отсутствовало постоянное место проживания, он использовал эти дома для ночлега, а затем поджигал их.

Вследствие его поступков два здания сгорели дотла, еще четыре пострадали от огня. Общий размер материального ущерба, причиненный собственникам, составил свыше 1,5 млн рублей.

Мужчина признал вину лишь частично, отрицая свою причастность к поджогу одного из домов. Однако его утверждения в этой части были опровергнуты результатами пожарно-технической экспертизы.

По запросу следствия, поддержанного прокуратурой, судом была выбрана мера пресечения в виде заключения обвиняемого под стражей. Следующее судебное заседание по этому уголовному делу пройдет сегодня. Пироману грозит до пяти лет лишения свободы.