«Газпром межрегионгаз Омск» проанализировал работу с физическими лицами за 2024 год.

За прошлый год количество абонентов «Газпром межрегионгаз Омск» выросло на 9 тысяч. По данным на 1 января 2025 года, общее число потребителей газа (физических лиц) в Омской области составило более 290 тысяч.

Росту поспособствовала газификация и догазификация домовладений в Центральном и Ленинском округах Омска, а также в Омском и Черлакском районах. В 2024 году специалисты по работе с населением приняли более 165 тысяч обращений абонентов. В группу по работе с дистанционными обращениями позвонили почти 76 тысяч раз.

В основном омичи пользовались личным кабинетом и интернет-приемной на сайте компании. Также они писали сообщения в сообществе поставщика газа во «ВКонтакте» и обращались по электронной почте в свои абонентские участки.

– Приоритетным направлением работы в текущем году остается улучшение качества обслуживания абонентов, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. – Мы продолжим развивать дистанционные способы взаимодействия. В частности, активизируем деятельность по переходу абонентов на электронные квитанции.

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Омск» регулярно сообщали абонентам, как и когда можно заплатить за газ. Также до омичей доносили другую информацию: о проверке счетчиков, начислениях по нормативу, дистанционных сервисах, взаиморасчетах. Кроме того, специалисты объясняли, какое наказание ждет за самовольное подключение к газовой сети.

В 2024 году продолжалась работа по улучшению платежной дисциплины. Абонентам-неплательщикам вручили более 41,6 тысячи уведомлений о задолженности. Компания передала в суды 1918 исков с требованием взыскать с должников необходимые суммы. В пользу поставщика газа вынесли 1795 судебных решений на сумму 22,4 млн рублей (в эти средства входит пени).

Отметим, что сотрудники компании выявили 18 случаев незаконного подключения к газовой сети. Газ отключили у почти 3,7 тысячи абонентов, которые в общей сумме задолжали 48 млн рублей. В результате задолженность сократилась на 4,8 %.