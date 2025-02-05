Прокуратура обвиняет Алексея Левищева в том, что он в составе группы лиц совершил мошенничество при сделке по продаже жилья.

Вчера, 4 февраля, Октябрьский районный суд Омска приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела, возбужденного по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Поводом для него стала сделка по продаже однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: улица Дмитриева, дом 3, на Левом берегу.

Указанное жилое помещение в июне 2014 года за 1,5 млн рублей пытался приобрести омич Борис Телегин. О продаже жилья он узнал из рекламного объявления агентства недвижимости «Премьер», а позже представитель агентства по фамилии Васильева свела потенциального покупателя с предполагаемым владельцем квартиры. Таковым представился гражданин 1994 года рождения Константин Бондаренко, в настоящее время работающий таксистом. В помещении юридического центра «Эталон» Телегин передал Бондаренко 1,5 млн рублей наличными, взамен получив пакет документов на квартиру и ключи от нее. Присутствовала при этом риелтор Васильева и некий мужчина. Как выяснялось позже, это был Алексей Левищев.

– Бондаренко сказал мне, что это его друг, которому он полностью доверяет и которого взял на сделку для подстраховки. Этот друг прибрал все деньги и почти сразу покинул помещение, сообщив, что он спешит, поскольку уезжает на курорт в Испанию, – пояснил в ходе судебного заседания Борис Телегин.

Позднее Телегин передал пакет документов по квартире в филиал Росреестра для оформления права собственности на свое имя, но там выяснилось, что одна из справок – дубликат регистрационного удостоверения – оказалась поддельной. Поскольку сделка сорвалась, Телегин потребовал от Бондаренко вернуть полтора миллиона рублей, но в ответ услышал, что денег больше нет. Тогда незадачливый покупатель обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело. Борис Телегин превратился, соответственно, в потерпевшего, а Константин Бондаренко и Алексей Левищев в обвиняемых. Деяние последних государственный обвинитель теперь квалифицирует как «хищение денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Телегин через суд добивается от Бондаренко и Левищева возврата переданных им 1,5 млн рублей и компенсации морального вреда в таком же размере.

В ходе заседания в Октябрьском районном суде всплыли интересные подробности, которые касаются возможного появления поддельной справки о принадлежности квартиры. Как оказалось, образована квартира в результате переделки общего коридора малосемейки, и сначала перешла из разряда «нежилого помещения» в «жилое», а потом обратно. И таких квартир в одной только девятиэтажке на Дмитриева, 3, – восемь (коридор первого этажа остался общим).

Как считает потерпевший, инициировать процесс перевода квартир из одного статуса в другой в доме, который изначально является муниципальной собственностью, мог только достаточно влиятельный чиновник. По сведениям Бориса Телегина, госслужащим является как раз супруга одного из обвиняемых – Алла Левищева. В настоящее время она работает начальником управления развития государственной гражданской и муниципальной службы аппарата губернатора и правительства Омской области. В какой мере авторитет госслужащего мог повлиять на решение о передаче объектов недвижимости из одного статуса в другой – неизвестно, но в профессиональном сообществе такой вариант не исключают.

– С начала приватизации жилья в России – а это были так называемые лихие 90-е – махинации при сделках с недвижимостью стали одним из самых распространенных типов мошенничества. Зачастую в основе преступных схем лежала подделка документов, которую осуществляли коррумпированные чиновники. Уходить от ответственности им помогали запутанная бюрократия и часто меняющееся законодательство. В этом свете процесс, который начался в Октябрьском районном суде Омска, считаю очень важным. Он может показать пострадавшим – а это десятки тысяч человек, – что даже спустя годы справедливости можно и нужно добиваться, – прокомментировал судебное заседание юрист, много лет отработавший в одном из крупных риелторских агентств Омска.

Согласно УК РФ мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Добавим, что сами обвиняемые своей вины не признают и свою версию событий представят, видимо, суду позже. Судья Евгений Зубрилов объявил перерыв в процессе, назначив следующее слушание на 12 марта. Для участия в процессе повестками вызовут риелтора Васильеву и других свидетелей.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.