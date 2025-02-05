Омск-Информ
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·Общество

Вывеска скоро появится на привычном  месте.

Директор рекламного отдела «Коперник» Антон Дымченко назвал новые сроки возвращения вывески «Радость» на крышу бывшего дома бракосочетаний на проспекте Маркса, 31.

Вывеску убрали в июне прошлого года во время ремонта кровли. Как оказалось, надпись подточило время и она нуждается в реконструкции. За восстановление взялся застройщик «Брусника», потративший порядка 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник».  Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал, как проходили работы по изготовлению букв.

Как рассказал Городу55 директор «Коперника» Антон Дымченко, легендарное название готово и вернется на привычное место в марте.

До этого сообщалось, что «Радость» появится на крыше дома зимой.

·Общество

Вывеска скоро появится на привычном  месте.

Директор рекламного отдела «Коперник» Антон Дымченко назвал новые сроки возвращения вывески «Радость» на крышу бывшего дома бракосочетаний на проспекте Маркса, 31.

Вывеску убрали в июне прошлого года во время ремонта кровли. Как оказалось, надпись подточило время и она нуждается в реконструкции. За восстановление взялся застройщик «Брусника», потративший порядка 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник».  Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал, как проходили работы по изготовлению букв.

Как рассказал Городу55 директор «Коперника» Антон Дымченко, легендарное название готово и вернется на привычное место в марте.

До этого сообщалось, что «Радость» появится на крыше дома зимой.