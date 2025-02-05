Вывеска скоро появится на привычном месте.

Директор рекламного отдела «Коперник» Антон Дымченко назвал новые сроки возвращения вывески «Радость» на крышу бывшего дома бракосочетаний на проспекте Маркса, 31.

Вывеску убрали в июне прошлого года во время ремонта кровли. Как оказалось, надпись подточило время и она нуждается в реконструкции. За восстановление взялся застройщик «Брусника», потративший порядка 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник». Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал, как проходили работы по изготовлению букв.

Как рассказал Городу55 директор «Коперника» Антон Дымченко, легендарное название готово и вернется на привычное место в марте.

До этого сообщалось, что «Радость» появится на крыше дома зимой.