Омск-Информ
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·Общество

Предприятию выдали предписание устранить нарушения.
Сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения на «Птицефабрике Любинской». На территории предприятия обнаружили следы проникновения диких животных и массовые скопления синантропных птиц (это птицы, которые живут рядом с людьми. К ним относятся воробьи, голуби, синицы и т. д.).
– Деревья и кустарники в производственной зоне стали местом гнездования пернатых, что создает риски распространения птичьего гриппа – особо опасного заболевания, – сообщает Россельхознадзор.
За это нарушение ветеринарного законодательства предприятие оштрафовали на 10 тыс. рублей. Предприятию также выдали предписание устранить нарушения.
Напомним, что осенью прошлого года на птицефабрике уже выявляли нарушения.
·Общество

Предприятию выдали предписание устранить нарушения.
Сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения на «Птицефабрике Любинской». На территории предприятия обнаружили следы проникновения диких животных и массовые скопления синантропных птиц (это птицы, которые живут рядом с людьми. К ним относятся воробьи, голуби, синицы и т. д.).
– Деревья и кустарники в производственной зоне стали местом гнездования пернатых, что создает риски распространения птичьего гриппа – особо опасного заболевания, – сообщает Россельхознадзор.
За это нарушение ветеринарного законодательства предприятие оштрафовали на 10 тыс. рублей. Предприятию также выдали предписание устранить нарушения.
Напомним, что осенью прошлого года на птицефабрике уже выявляли нарушения.