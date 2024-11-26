Омск-Информ
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·Общество

Предприятию предписали устранить нарушения и заплатить штраф.
Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику в Любинском районе. Предприятие заплатит за нарушения 100 тыс. рублей.
Как сообщили в ведомстве, ранее птицефабрике выдали требования по подогреву дезинфицирующего раствора зимой, дезинфекции барьеров и соблюдению санитарных норм. Однако на предприятии ничего этого не сделали, и в октябре Россельхознадзор привлек руководителей к административной ответственности.
– Соблюдение ветеринарных норм и правил имеет решающее значение для предотвращения заболеваний птиц и минимизации экономического ущерба при возможной эпизоотии, – сообщает надзорный орган.
Исполнение повторно выданного предписания контролирует Россельхознадзор.
Ранее сообщалось, что на «Птицефабрике Любинской» лишился руки 17-летний парень. Суд обязал предприятие заплатить работнику 640 тыс. рублей.
·Общество

Предприятию предписали устранить нарушения и заплатить штраф.
Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику в Любинском районе. Предприятие заплатит за нарушения 100 тыс. рублей.
Как сообщили в ведомстве, ранее птицефабрике выдали требования по подогреву дезинфицирующего раствора зимой, дезинфекции барьеров и соблюдению санитарных норм. Однако на предприятии ничего этого не сделали, и в октябре Россельхознадзор привлек руководителей к административной ответственности.
– Соблюдение ветеринарных норм и правил имеет решающее значение для предотвращения заболеваний птиц и минимизации экономического ущерба при возможной эпизоотии, – сообщает надзорный орган.
Исполнение повторно выданного предписания контролирует Россельхознадзор.
Ранее сообщалось, что на «Птицефабрике Любинской» лишился руки 17-летний парень. Суд обязал предприятие заплатить работнику 640 тыс. рублей.