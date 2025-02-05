Для левого берега Омска выделят почти 2,5 млн рублей на вынос незаконно установленных объектов.

В Кировском административном округе города Омска решили взяться за гаражи, оборудованные в непредназначенных для этого местах погреба и старые бесхозяинные опоры радиосвязи. В 2024 году на территории левобережья были убраны 250 таких объектов. В этом году работы продолжатся, на это заложены средства в размере 2,5 млн рублей.

Особую обеспокоенность у жителей вызывают расположенные в жилых дворах старые опоры радиосвязи. Поэтапно весь левый берег будет от них освобождён, уже выполнен их снос по улицам Степанца, 1-я Енисейской, Володарского и Семиреченской.

О порядке принудительного выноса незаконно установленного гаража рассказала начальник отдела архитектуры, землепользования и арендных отношений администрации Кировского округа Татьяна Чижик. Собственник обязан убрать гараж в установленный срок, если он этого не сделает, назначается дата принудительного выноса.

- Незаконные гаражи выносятся на спецплощадки, если владелец захочет вернуть свой гаражный бокс обратно, то ему придется заплатить понесенные расходы за работу транспорта и хранение имущества, - отметила Татьяна Чижик.

Работы будут производиться в весенне-летний период. Планируется вынос более 500 временных объектов.