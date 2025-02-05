ВТБ рассказал о планах по развитию партнерских программ.

В 2025 году банк расширит взаимодействие с крупными игроками в сферах телекома, транспорта, маркетплейсов и финтеха. Совместные преимущества от привычных сервисов позволят привлечь на обслуживание в банк до 1,5 млн розничных клиентов, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

– В прошлом году наша коллекция партнерских сервисов пополнилась такими крупными брендами, как РЖД, Аэрофлот, Мегафон, М.Видео, Эльдорадо, Т2 и другими, – отметил Георгий Горшков. – Совместно с партнерами мы собираем корзину преимуществ от привычных клиентских операций и делимся ими с пользователями. Для нас это не просто продуктовые бонусы: мы нацелены на создание экосистемы, которая будет максимально удобной и выгодной для всех россиян. Наша стратегическая задача – привлечь клиентов на долгосрочное сотрудничество с ВТБ как с основным финансовым партнером.

В 2024 году ВТБ успешно запустил кобрендинговую карту с Аэрофлотом, предлагая клиентам уникальные условия для накопления миль и бонусов. Кредитные карты ВТБ можно получить через сотрудников крупных торговых сетей, таких как М. Видео и Эльдорадо, а также через салоны связи Мегафон и платформу Финфорт. В партнерстве с Т2 стал доступен вклад с повышенной ставкой 24,5 % годовых с подпиской T2 «MiXX» (S, M и Max).

По словам топ-менеджера ВТБ, все продуктовые преимущества направлены на расширение доступа клиентов к финансовым услугам ВТБ и улучшение их опыта взаимодействия с банком.

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