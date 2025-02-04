День российской науки отметят в «Точке кипения Омск». На площадке будут организованы бесплатные мероприятия.

С 6 по 13 февраля в «Точке кипения Омск» (улица Маршала Жукова, 21) пройдут лекции и покажут фильмы о достижениях науки и ученых, а также исследованиях, меняющих нашу жизнь. Для посещения всех мероприятий требуется лишь регистрация на платформе leader-id.ru.

6 февраля с 18.00 до 20.00 покажут кино, созданное при помощи гибридизации нейросетей и живой съемки. Режиссер одного из фильмов Диана Галимзянова лично представит свою работу. Регистрация по ссылке leader-id.ru/events/542700

7 февраля с 11.00 до 20.30 омичей ждет марафон научных практик: «Молодежный серпаНТИн: AI да беспилотники». Все о беспилотниках, робототехнике, искусственном интеллекте можно будет узнать в этот день. Регистрация по ссылке https://leader-id.ru/events/543479 В этот же день, 7 февраля, с 14.00 до 15.00 лектор Российского общества Игорь Диннер расскажет об открытиях, благодаря которым мир стал другим. Лектор – кандидат экономических наук и доцент кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Мероприятие очное. Регистрация по ссылке https://leader-id.ru/events/543111.

13 февраля с 18.30 до 20.00 в рамках Недели российского научного кино можно будет посмотреть фильм «Чувственный контакт». Он про технологии бионических протезов и нейрофизиолога Михаила Лебедева – в прошлом ученика Виктора Гурфинкеля, который изобрел первый в мире бионический протез (в конце 1960-х гг). Мероприятие очное, регистрация по ссылке https://leader-id.ru/events/542217.