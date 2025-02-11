Проходит всероссийское голосование.

Мультибрендовый поставщик компрессорного оборудования «Компрессор Центр» объявил о проведении всероссийского голосования за промышленные компрессоры. Проект позволит проанализировать, какое оборудование выбирают отечественные предприятия.

Голосование проходит на сайте компании «Компрессор Центр». Поделиться предпочтениями в выборе компрессоров можно до 28 февраля включительно.

В голосовании организаторы предложили ответить на два вопроса. Первый касается того, какому бренду компрессоров отдают предпочтение в компании. Второй вопрос связан с тем, оборудование какого бренда используют на предприятии. Также участники голосования могут уточнить, почему они выбирают тот или иной компрессор.

– За последние несколько лет рынок компрессорного оборудования претерпел существенные изменения, – рассказал коммерческий директор «Компрессор Центра» Игорь Волков. – Одной из ключевых тенденций стало активное замещение европейских брендов продукцией китайских производителей. Это привело к появлению множества новинок на нашем рынке. Как дилер, представляющий продукцию более двух десятков производителей, могу сказать, что оборудование из Китая уверенно завоевывает симпатии потребителей. Результаты нашего голосования позволят глубже понять, какие модели наиболее востребованы компаниями.

Итоги голосования опубликуют на сайте «Компрессор Центра», а также в группах и сообществах компании в Telegram и во «ВКонтакте».

Напомним, что «Компрессор Центр» является одним из ведущих дилеров компрессорного и сопутствующего оборудования в России. Компания специализируется на подборе, поставке и сервисном обслуживании винтовых компрессоров.

Являясь официальным дилером 20 брендов компрессорного оборудования, «Компрессор Центр» также предлагает компрессоры и системы для подготовки воздуха под собственным брендом Enger. Центральный офис компании расположен в Барнауле, а ее филиалы и склады открыты в Новосибирске, Москве, Краснодаре и Воронеже.

География поставок охватывает регионы России и страны ближнего зарубежья. Клиенты могут воспользоваться услугами собственного сервисного центра компании и ее партнерской сети.

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