Омск-Информ
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·Общество

Омскстат посчитал, сколько омичей родились и умерли в прошлом году.
За 11 месяцев 2024 года естественная убыль населения в Омской области достигла 9812 человек. По данным Омскстата, с января по ноябрь родился 12 931 ребенок, а умерло 22 743 человека.
Естественная убыль оказалась на 2001 человека (на 25,6 %) больше показателя 2023 года. Тогда родившихся было 14 020, а умерших – 21 831.
·Общество

Омскстат посчитал, сколько омичей родились и умерли в прошлом году.
За 11 месяцев 2024 года естественная убыль населения в Омской области достигла 9812 человек. По данным Омскстата, с января по ноябрь родился 12 931 ребенок, а умерло 22 743 человека.
Естественная убыль оказалась на 2001 человека (на 25,6 %) больше показателя 2023 года. Тогда родившихся было 14 020, а умерших – 21 831.