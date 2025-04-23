Специалисты Минздрава объясняют это уменьшением рождаемости и ростом смертности.

По итогам 2024 года естественная убыль населения в Омской области составила 10,7 тыс. человек. Темпы естественной убыли увеличились на 22 %. В 2023 году убыль составляла 8,7 тыс. человек. Она оказалась также меньше в 2022 году. Только в 2021 году она была выше, чем в 2024 году – 16,5 тыс. человек.

По данным из доклада министерства здравоохранения региона, основными причинами увеличения естественной убыли являются снижение рождаемости и незначительный рост смертности. В 2024 году рождаемость (7,7 ребенка на 1000 человек) была ниже, чем в 2023 (8,3), 2022 (8,7) и 2021 (9,2) годах. Смертность в регионе немного увеличилась с 24 тыс. человек в 2023 году до 24,8 тыс. человек.

Отметим, что уровень рождаемости в Омской области оказался ниже общероссийского и сибирского. В министерстве здравоохранения не исключают, что эта тенденция может продолжиться.