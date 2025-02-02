Омск-Информ
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·Общество

Мэр предлагает до начала ремонта построить новый мост через Омь.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что вопрос финансирования ремонта Комсомольского моста до сих пор не решен. Будут ли выделены средства – пока неизвестно.

По словам градоначальника, перед началом капитального ремонта Комсомольского моста было бы целесообразно построить новый мост через реку Омь в районе Окружной дороги.

– Было бы классно, если бы появился мост через Омь в створе Окружной дороги, тогда мы бы без каких-либо проблем закрыли на ремонт Комсомольский мост, – цитирует мэра портал НГС55.

Ранее в администрации города обозначили, что работы по ремонту Комсомольского моста начнутся с октября 2026 года. Сооружение планируют полностью перекрыть для замены пролета.  

·Общество

Мэр предлагает до начала ремонта построить новый мост через Омь.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что вопрос финансирования ремонта Комсомольского моста до сих пор не решен. Будут ли выделены средства – пока неизвестно.

По словам градоначальника, перед началом капитального ремонта Комсомольского моста было бы целесообразно построить новый мост через реку Омь в районе Окружной дороги.

– Было бы классно, если бы появился мост через Омь в створе Окружной дороги, тогда мы бы без каких-либо проблем закрыли на ремонт Комсомольский мост, – цитирует мэра портал НГС55.

Ранее в администрации города обозначили, что работы по ремонту Комсомольского моста начнутся с октября 2026 года. Сооружение планируют полностью перекрыть для замены пролета.  