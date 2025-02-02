Мэр предлагает до начала ремонта построить новый мост через Омь.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что вопрос финансирования ремонта Комсомольского моста до сих пор не решен. Будут ли выделены средства – пока неизвестно.

По словам градоначальника, перед началом капитального ремонта Комсомольского моста было бы целесообразно построить новый мост через реку Омь в районе Окружной дороги.

– Было бы классно, если бы появился мост через Омь в створе Окружной дороги, тогда мы бы без каких-либо проблем закрыли на ремонт Комсомольский мост, – цитирует мэра портал НГС55.

Ранее в администрации города обозначили, что работы по ремонту Комсомольского моста начнутся с октября 2026 года. Сооружение планируют полностью перекрыть для замены пролета.