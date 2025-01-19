Мост полностью перекроют для транспорта и пешеходов.

В омской мэрии сообщили сроки капремонта Комсомольского моста в центре города. По информации NGS55.RU, глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что мост не перекроют в этом году, однако конкретных сроков он не назвал.

В администрации города добавили, что ремонт начнется с октября 2026 года. Дептранс также сообщил, что работы предстоит много, поэтому мост будет перекрыт не только для машин, но и для пешеходов.

– Проектной документацией на реконструкцию моста Комсомольского предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части. В связи с чем на время проведения капитального ремонта движение транспорта и пешеходов по мосту будет невозможно, – рассказали в департаменте транспорта.

Также в этом году мэрия проведет моделирование транспортных потоков, чтобы перераспределить движение на другие мосты города. Департамент транспорта сообщил, что будут внесены изменения в схему движения на прилегающих к мосту улицах.

Передвижение общественного транспорта скорректируют после утверждения нового плана. При этом планируется сохранить существующие автобусные и троллейбусные маршруты, хотя их схемы движения изменятся. Подробности будут представлены мэрией позднее.