Со снегом и мусором дворники научились справятся, а вот отношение людей к этой профессии действительно удручает.

Нынешней зимой из-за обильных осадков жители Омска постоянно жалуются на плохую уборку снега на дорогах, тротуарах и во дворах. Представители УК утверждают, что работают на пределе возможностей, однако дворников катастрофически не хватает. Директор одной из омских УК прямо сказал: с кадрами большие проблемы. Его слова подтверждает рекрутинговый портал HeadHunter. В декабре дворники входили в Топ-3 самых дефицитных профессий. Эта тенденция наблюдалась на протяжении всего прошлого года.

Почему в Омске сложился катастрофический дефицит дворников, и каково сегодня махать лопатой и метлой, корреспондент РИА «Омск-информ» рассказала дворник с десятилетним стажем Валентина Рудакова. Женщина работает пять дней в неделю, но расписание плавающее - все зависит от количества снега и мусора.

- Я работаю с девяти до часу без обеда. Если с обедом, то до двух-трех часов. Зависит от того, как мы управимся. То есть, могу уйти пораньше маленько, могу попозже. Если много работы, то, естественно, мы работаем часов до четырех, - говорит омичка.

Рабочий день дворника строится примерно. Зимой нужно почистить тротуары, убрать снег, вывезти из подъездов мусорные контейнеры и прибрать мусор, разбросанный по земле.

- Я в первую очередь пробегаюсь по мусоркам, которые возле подъезда стоят. Собираю мусор на дороге, если он есть, на детских площадках. Когда эту работу сделала, беру лопату, веник, сметаю снег с лестницы, если он налетел. Убираю тротуары и возле подъездов, - рассказывает Валентина.

Основные проблемы у дворников возникают из-за отношения жильцов к их работе. Убранный во дворах снег формируют в сугробы. Нередко в эти снежные кучи прыгают дети, и вся масса разлетается по двору.

- Мы собираем снег в сугробы, а жильцы разрешают ребятишкам кувыркаться в них, и те все разбрасывают, поэтому порой приходится собирать все заново - жалуется дворник.

Сложности появляются и в период гололедицы. Многие выкидывают мусор не в специальные баки, а оставляют возле подъезда, на льду. Пакеты, в свою очередь, прилипают, и впоследствии их трудно убирать. Большие проблемы возникают и с уборкой конфетти, которыми наполняют новогодние хлопушки. Жильцы нередко запускают их у подъезда.

- От хлопушек вылетает мусор - сердечки, цветочки, шарики. Очень трудно он потом убирается, - поделилась Валентина.

Но главное - это все же не мусор, который оставляют люди. А их пренебрежение к чужой, подчас тяжелой работе.

- У жителей нет понимания и сочувствия к дворнику. А еще, если сделаешь им замечание, отвечают очень грубо: «Вам платят, вы убирайтесь», хотя сами живут в этом дворе, - рассказала Валентина.

Несмотря на возникающие трудности, женщина, в целом, довольна профессией. Да и зарплату платят вовремя и в полном объеме. Единственное, чего бы хотелось омичке - чтобы горожане не сваливали содержание дворов на дворников, а немного помогали: выбрасывали мусор в специальные для этого места, весной и осенью выходили на субботники, да и в целом относились к месту своего жительства как к дому.

- Иначе мы зарастем грязью, - добавила Валентина.

Брать лопату и чистить снег во дворе не нужно, достаточно уважать работу дворников и добавлять им лишних забот.