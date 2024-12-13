Самыми дефицитными оказались дворники, врачи и повара.

По данным HeadHunter, на одну вакансию в Омской области приходится в среднем 3,9 резюме. Этот показатель ниже, чем в целом по стране (4,2) и ниже нормы для рынка труда (4).

Специалисты сервиса для поиска работы также составили топ самых дефицитных работников в регионе:

дворники – 0,4 резюме на одну вакансию,

врачи – 0,8 резюме,

повара, пекари, кондитеры – 1,1,

токари, фрезеровщики и шлифовщики – 1,3,

главные врачи, заведующие отделением – 1,6,

автослесари и автомеханики – 1,6,

товароведы – 1,7.

В топ-20 дефицитных специалистов также вошли электромонтажники, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, фармацевты-провизоры, курьеры, агенты по недвижимости, сварщики, маляры, штукатуры, машинисты, геологи, директора магазинов и сетей магазинов, ветеринары, уборщики и уборщицы.