Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Вторым персонажем этой истории стала сибирячка Янка Дягилева.
Издательство Alpaca выпустило комикс «Егор и Яна. Печаль моя светла» (18+), о Егоре Летове и Янке Дягилевой. На 72 черно-белых страницах авторы рассказали историю знакомства омского музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» с рок-поэтессой. Действие разворачивается в конце 1980-х в Сибири.
Авторами сюжета выступили сценарист Дмитрий Чинов и музыкальный журналист Владимир Наумов. Автор иллюстраций – Ольга Лаврентьева.
Купить новый комикс можно в книжных магазинах Омска, а также на маркетплейсах.
Отметим, что Яна Дягилева умерла 9 мая 1991-го – в 24 года. Игорь (Егор) Летов – 19 февраля 2008-го – в 43 года. Ранее Летову уже посвятили комикс под названием «Моя оборона». Отметим, что в Омске также готовятся открыть памятную доску на доме Летова.
·Культура/Афиша

Вторым персонажем этой истории стала сибирячка Янка Дягилева.
Издательство Alpaca выпустило комикс «Егор и Яна. Печаль моя светла» (18+), о Егоре Летове и Янке Дягилевой. На 72 черно-белых страницах авторы рассказали историю знакомства омского музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» с рок-поэтессой. Действие разворачивается в конце 1980-х в Сибири.
Авторами сюжета выступили сценарист Дмитрий Чинов и музыкальный журналист Владимир Наумов. Автор иллюстраций – Ольга Лаврентьева.
Купить новый комикс можно в книжных магазинах Омска, а также на маркетплейсах.
Отметим, что Яна Дягилева умерла 9 мая 1991-го – в 24 года. Игорь (Егор) Летов – 19 февраля 2008-го – в 43 года. Ранее Летову уже посвятили комикс под названием «Моя оборона». Отметим, что в Омске также готовятся открыть памятную доску на доме Летова.